Работа по совместительству: зачислят ли ее в специальный стаж

Если человек работает где-то по совместительству, то в специальный стаж засчитывается только работа по специальности на основном месте.

Об этом сообщает Пенсионный курьер.

“К тому же занятость на этих работах в течение полного рабочего дня не требуется, поэтому лицо, которое работает, например, на 0,5 ставки, также имеет право на пенсию за выслугу лет. К тому же в специальный стаж засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за этот месяц будет неполным (в случае если заработок за этот месяц меньше минимального и по нормам действующего на то время законодательства учреждением не была осуществлена доплата до полного минимального страхового взноса)”, – объясняют в сообщении.

Пенсии за выслугу лет назначают и выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.

“В случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего после дня увольнения с работы”, – добавили в Пенсионном курьере.

Справка Finance.ua:

В соответствии с Кодексом законов о труде, работник имеет право заключать трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если другое не предусмотрено законодательством, коллективный договор или работать по соглашению сторон.

Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Второй уровень пенсионной системы – накопительный – необходим Украине. Благодаря ему состоится “детенизация” заработков, и за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию.

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