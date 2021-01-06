Работа по совместительству: зачислят ли ее в специальный стаж

Если человек работает где-то по совместительству, то в специальный стаж засчитывается только работа по специальности на основном месте.
Об этом сообщает Пенсионный курьер.
“К тому же занятость на этих работах в течение полного рабочего дня не требуется, поэтому лицо, которое работает, например, на 0,5 ставки, также имеет право на пенсию за выслугу лет. К тому же в специальный стаж засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за этот месяц будет неполным (в случае если заработок за этот месяц меньше минимального и по нормам действующего на то время законодательства учреждением не была осуществлена доплата до полного минимального страхового взноса)”, – объясняют в сообщении.
Пенсии за выслугу лет назначают и выплачивают в случае увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.
“В случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего после дня увольнения с работы”, – добавили в Пенсионном курьере.
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