Huawei выпустила “умный” экран для автомобиля (видео)

Компания Huawei представила первую собственную мультимедийно-развлекательную систему для автомобиля. Смарт-дисплей – HiCar Smart Screen – является аналогом Android Auto, только вместо платформы Google используется операционная система Harmony OS.
“Умным” экраном Huawei может быть оборудована передняя панель практически любого автомобиля, пишет Gizchina. Система позволяет прокладывать маршруты, управлять воспроизведением музыки, отвечать на телефонные звонки и общаться по видеосвязи. Владельцы смартфонов Huawei и Honor c поддержкой HiCar могут выводить на смарт-дисплей любые приложения.
HiCar Smart Screen снабжен 8,9-дюймовым тачскрином с IPS-матрицей яркостью до 700 нит, разрешением 1920х720 пикселей и соотношением сторон 8:3. Яркость регулируется автоматически, в зависимости от погодных условий и времени суток, также есть антибликовое покрытие. Заявлена поддержка 16,7 миллиона оттенков и 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Толщина рамки – 6 мм.
Для видеозвонков служит фронтальная камера, которая выдвигается из корпуса. Основной широкоугольный объектив с углом обзора 135 градусов и диафрагмой f/1,8 позволяет использовать устройство как видеорегистратор.
В Китае новинку Huawei начнут продавать 8 января 2021 года.
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