0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Huawei выпустила “умный” экран для автомобиля (видео)

Huawei выпустила “умный” экран для автомобиля (видео)

Компания Huawei представила первую собственную мультимедийно-развлекательную систему для автомобиля. Смарт-дисплей – HiCar Smart Screen – является аналогом Android Auto, только вместо платформы Google используется операционная система Harmony OS.

“Умным” экраном Huawei может быть оборудована передняя панель практически любого автомобиля, пишет Gizchina. Система позволяет прокладывать маршруты, управлять воспроизведением музыки, отвечать на телефонные звонки и общаться по видеосвязи. Владельцы смартфонов Huawei и Honor c поддержкой HiCar могут выводить на смарт-дисплей любые приложения.

HiCar Smart Screen снабжен 8,9-дюймовым тачскрином с IPS-матрицей яркостью до 700 нит, разрешением 1920х720 пикселей и соотношением сторон 8:3. Яркость регулируется автоматически, в зависимости от погодных условий и времени суток, также есть антибликовое покрытие. Заявлена поддержка 16,7 миллиона оттенков и 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Толщина рамки – 6 мм.

Для видеозвонков служит фронтальная камера, которая выдвигается из корпуса. Основной широкоугольный объектив с углом обзора 135 градусов и диафрагмой f/1,8 позволяет использовать устройство как видеорегистратор.

В Китае новинку Huawei начнут продавать 8 января 2021 года.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.