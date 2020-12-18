Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

В Швейцарии сегодня, 23 декабря, началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Swiss Info.

Как сообщается, вакцина американского и немецкого производителей была одобрена швейцарским регулятором здравоохранения на выходных. После этого в Швейцарию поставили первые 107 тысяч доз препарата из заказанных трех миллионов.

В общем Швейцария с населением в 8,5 млн человек заказала 15,8 млн доз вакцин у производителей Moderna, AstraZenenca и Pfizer/BioNTech.

В стране в первую очередь прививки делают людям из группы высокого риска (старше 75 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, затем старше 65 лет); медицинскому персоналу или лицам, которые осуществляют уход, и находится в тесном контакте с пациентами; людям, имеющим тесные контакты с людьми из группы высокого риска; тем, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек инфекции.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19.

Кроме того, в Греции программа массовой вакцинации от COVID-19 начнется в феврале и должна быть завершена к лету.