0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

В Швейцарии сегодня, 23 декабря, началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Swiss Info.

Как сообщается, вакцина американского и немецкого производителей была одобрена швейцарским регулятором здравоохранения на выходных. После этого в Швейцарию поставили первые 107 тысяч доз препарата из заказанных трех миллионов.

В общем Швейцария с населением в 8,5 млн человек заказала 15,8 млн доз вакцин у производителей Moderna, AstraZenenca и Pfizer/BioNTech.

В стране в первую очередь прививки делают людям из группы высокого риска (старше 75 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, затем старше 65 лет); медицинскому персоналу или лицам, которые осуществляют уход, и находится в тесном контакте с пациентами; людям, имеющим тесные контакты с людьми из группы высокого риска; тем, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек инфекции.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19.

Кроме того, в Греции программа массовой вакцинации от COVID-19 начнется в феврале и должна быть завершена к лету.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.