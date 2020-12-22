Как привлечь работника к работе в выходные и праздники

Новый год и Рождество Христово признаны в Украине праздничными днями. По общему правилу привлечение работника к работе в выходной или нерабочий день, не установленный графиком сменности (выхода на работу), запрещается.

Об этом напоминает Управление Гоструда в Николаевской области.

Но в указанные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызванные необходимостью обслуживания населения.

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Как отмечается, привлечение отдельных работников к работе допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации предприятия, учреждения, организации и только в исключительных случаях, а именно:

для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий и немедленного устранения их последствий;

для предотвращения несчастных случаев, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей, гибели или порчи имущества;

для выполнения неотложных, заранее не предусмотренных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия, учреждения, организации в целом или их отдельных подразделений;

для выполнения неотложных погрузочно-разгрузочных работ с целью предотвращения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения.

“Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни, в том числе на Новый год и Рождество Христово, производится по письменному приказу владельца или уполномоченного им органа”, – объясняют в Гоструда.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере:

сдельщикам – по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в размере двойной часовой или дневной ставки;

работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.

В то же время по желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

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