Как привлечь работника к работе в выходные и праздники

Новый год и Рождество Христово признаны в Украине праздничными днями. По общему правилу привлечение работника к работе в выходной или нерабочий день, не установленный графиком сменности (выхода на работу), запрещается.
Об этом напоминает Управление Гоструда в Николаевской области.
Но в указанные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызванные необходимостью обслуживания населения.
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Как отмечается, привлечение отдельных работников к работе допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации предприятия, учреждения, организации и только в исключительных случаях, а именно:
“Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни, в том числе на Новый год и Рождество Христово, производится по письменному приказу владельца или уполномоченного им органа”, – объясняют в Гоструда.
Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере:
Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.
В то же время по желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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