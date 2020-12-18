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Кабмин согласовал штрафы за нарушение самоизоляции

Кабмин согласовал штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет Министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.

Проектом закона предлагается статью 44 Кодекса дополнить частью третьей следующего содержания:

“Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении о введении карантина, если это не привело к распространения особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”.

То есть нарушители, которые не соблюдают карантинных требований, будут вынуждены оплатить от 3400 гривен до 8500 гривен.

Напомним, с 21 ноября в стране ужесточили наказание тех, кто не надевает маску. Взыскание составляет от 170 гривен до 255 гривен за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Справка Finance.ua:

  • Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • Во время дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года работа транспорта не будет останавливаться – в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
  • Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога, будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
  • Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

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По материалам РБК-Украина
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