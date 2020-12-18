Кабмин согласовал штрафы за нарушение самоизоляции

Кабинет Министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.
Проектом закона предлагается статью 44 Кодекса дополнить частью третьей следующего содержания:
“Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении о введении карантина, если это не привело к распространения особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”.
То есть нарушители, которые не соблюдают карантинных требований, будут вынуждены оплатить от 3400 гривен до 8500 гривен.
Напомним, с 21 ноября в стране ужесточили наказание тех, кто не надевает маску. Взыскание составляет от 170 гривен до 255 гривен за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.
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