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Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать

Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать

Поставщик газа в Херсонской области отказался обслуживать всех своих клиентов. Людям просто сообщили, что в декабре нужно переоформить документы, а в январе – уже платить другой компании. Но никакой информации о том, как это правильно делается, потребители не получили.

В итоге местные жители часами стоят в очередях и по несколько дней кряду ходят в центр обслуживания.

В очередях тяжелее всего пенсионерам, а именно их здесь немало. Пожилые люди стоят до последнего – боятся остаться зимой без газа. Бабушки жалуются, что не умеют пользоваться интернетом и не могут решить вопрос дистанционно. Говорят, что нужно общаться с представителями газовщиков лицом к лицу.

Но самые серьезные проблемы возникли у тех, у кого на счетах есть переплаты. Свои деньги они должны вернуть до конца декабря, а для этого нужно вызвать контролера. Для этого нужно отстоять в очередях неделю. После того, как контролер проверяет счетчик и выдает специальный акт, клиенту снова приходится вернуться в очередь в центр обслуживания и оформить возврат.

Только после этого можно будет выбрать нового поставщика. Но сначала нужно проверить его лицензию в реестре.

“В первую очередь нужно определиться с поставщиком. Потом – действовать по алгоритму, который предлагает сам поставщик на своем сайте”, – рассказывает заместитель директора департамента развития территории Херсонской облгосадминистрации Иван Черный.

Из документов понадобится отправить копию паспорта, идентификационного кода и права собственности. Но безопасно ли это? Юристы не уверены.

“Лицо предоставляет документы купли/продажи. Там содержится информация и о покупателе, и о продавце. Также подается идентификационный код и серия/номер паспорта. Я считаю, что злоумышленники, у которых буде еще номер телефона и номер карточки, смогут даже оформить онлайн кредит”, – говорит юрист Евгений Берестовой.

По его словам, документы можно не отправлять, а в случае отказа поставщика – подать на него в суд.

Ранее также сообщалось, что в Украине с 1 января вырастут тарифы на услуги 17 газораспределяющих компаний. Речь идет о росте в среднем на 40%.

Напомним, оплачивая счета за газ, украинцы платят за само топливо как товар, а также за его распределение и доставку. Сейчас поставками газа занимаются одни компании, а распределением – другие.

Как объясняли в НКРЭКУ, поставщика газа можно выбрать, “как продукты в магазине”. А вот распределением занимаются облгазы, и их выбирать потребитель не может. Они являются естественными монополистами, и за их деятельностью следит государство, устанавливая тарифы.

По материалам Сегодня
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