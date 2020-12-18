Как изменились цены новостроек в Киеве за 2020 год

В течение 2020 года наиболее заметно выросли цены в эконом-классе. Меньше всего увеличилась средняя стоимость комфорт-класса.

Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра DOM.RIA.

Эконом-класс:

квартиры эконом-класса в Киеве подорожали на 38,67%;

в декабре 2019 эконом-класс стоил 16 714 грн за квадрат. В марте зарегистрировали резкий скачок на 17,02%. В июле зафиксировали первый за год спад – на 3,91%;

зимой 2019-2020 максимальная цена держалась на уровне 28 000 грн/кв. м. Весной выросла сразу на 25% до 35 000;

минимальная стоимость в 2020 колебалась в пределах 12-21 тысячи.

Комфорт-класс:

с прошлого декабря средняя стоимость комфорт-класса выросла с 19 071 до 24 195 грн за кв. м. Прошлой зимой цена не превышала 20 тыс., а январе-феврале – 19 тыс. В марте стоимость сразу возросла на 16,05%. В апреле зафиксировали первый пик – 22 722 грн. В октябре стоимость выросла на 5,71%. В ноябре цена поднялась еще на 3,48% и перешла отметку в 24 тыс.;

до февраля минимальная стоимость удерживалась на уровне 13 000 грн. В марте квадратный метр подешевел на 0,77%. В мае восстановился и вырос до 13 900 грн, затем вернулся к мартовской отметке. В июле минимальный ценник поднялся на 8,53%. В августе вырос еще на 9,29%, составив 15 300 грн/кв. м. В сентябре-октябре цена опустилась ниже 12 тыс. В ноябре возобновилась на 27,39%. В декабре достигла 16 000 грн.

с начала года максимум составлял 38 000 грн. В марте цена снизилась на 3,9%, чтобы уже в апреле подняться на 30,08%. Показатель 47 500 грн за метр продержался до конца лета. В августе максимум поднялся на 21,16%. В сентябре просел на 37,1%, а в следующем месяце вырос на 63,12%. Последнее подорожание зафиксировали в декабре – на 0,68%.

Бизнес-класс:

с начала 2020 средняя цена колебалась в пределах 1%. В марте ценник вырос на 17,8%, а в апреле – еще на 7,68%, превысив 40 тыс. В августе стоимость выросла на 15,01%. Пик зафиксировали в декабре – 43 275 грн;

минимальная цена не менялась в течение зимы. В марте выросла на 2,95%. Летом минимум превысил 20 тысяч, поднявшись на 14,11%. Цена 20 540 грн/кв. м сохранилась до осени. В ноябре ценник уменьшился на 3,56%, в декабре поднялся на 5,79%;

максимальная стоимость также была устойчивой в начале года. Весной показатель вырос на 51,07%, в мае начал снижаться: на 21,02%, потом еще на 6,46%, и на 1,34% в июле. В августе цена выросла на 42,57%. Показатель 87 910 грн продержался до сегодня, за исключением сентября, когда стоимость составила 65 278 грн за метр.

Элит-класс:

в январе средняя стоимость стала расти: сначала на 2,09%, затем на 4,88%, наконец, на 16,46%. После непродолжительного подешевения на 2,2% в мае, квартиры продолжили дорожать. В сентябре стоимость резко опустилась на 10,61%, а в октябре вновь стала расти: на 15,43%, в ноябре увеличилась еще на 4,97%. Окончательно в декабре стоимость уменьшилась на 3,43%, составив 70 277 грн/кв. м;

с 34 054 грн в декабре за 4 месяца минимум вырос до 40 000. В августе цена снизилась на 6,5%, а затем стала расти на 10,5% в сентябре, на 2,84% в октябре. В ноябре стоимость просела на 9,51%, составив 41 133 грн;

максимальный ценник начал расти лишь в марте – на 32,59%. В апреле достиг 122 961 грн, поднявшись на 43,45%. Конец весны и начало лета отметились колебаниями до 120 тысяч. В августе был повторно зарегистрирован результат выше 122 тыс. В сентябре показатель снизился на 21,67% – до 96 045 грн. В октябре начал расти: на 30,21%, потом на 0,28% в ноябре и на 0,29% в декабре.

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