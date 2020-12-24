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Биолог раскрыла причины мутации COVID-19

Биолог раскрыла причины мутации COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему коронавирус начал мутировать. По ее словам, подобную мутацию провоцируют лечебные препараты. Они подавляют процесс размножения вируса. Причиной может быть и лечение пациентов с помощью плазмы с антителами.

Баранова отмечает, что вирус эволюционировал именно внутри организма человека. Это эксперт заметила при изучении результатов, которые английские ученые выложили в открытый доступ. Профессор заявляет и успокаивает, новый штамм не так опасен, как об этом заявляют СМИ. Также женщина сообщила, что вирус может сидеть долго в организме и мутировать, если у человека подавленный иммунитет.

Такое может быть после операций или, если человек — ВИЧ-инфицированный. В таком случае ему будет гораздо труднее перенести коронавирус, ведь на очистку организм потратит больше времени и сил. Напоминаем, что представители Всемирной организации здравоохранения успели успокоить тех, кто паникует из-за распространения нового штамма коронавируса. Эксперты сказали, что в связи с мутацией, новая форма стала быстрее и легче распространяться, но в целом это не влияет на общие мутации и осложнения болезни. Все вирусы без исключения имеют склонность к мутации.

Большинство из них в основном не изменяют свой способ распространения, симптомы и перетекание болезни в организме человека.

По материалам РИА Новости
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