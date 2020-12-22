На борьбу с пандемией в мире уже израсходовали свыше $13 трлн

Все страны мира потратили на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и преодоление связанных с ней экономических проблем свыше $13 трлн.

Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Эта сумма, по ее данным, включает и согласованный в Конгрессе США пакет на $2,3 трлн для поддержки экономики в условиях пандемии, который отказался подписывать президент Дональд Трамп.

Как отмечает Nikkei, принятие все новых программ стимулирования экономики приводит к разбуханию государственного долга в ведущих странах мира. В 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.

Ранее были названы глобальные последствия пандемии COVID-19. Аналитики исследовательского института Credit Suisse считают, что она приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усиления государственной власти.