Новая концепция реформы ГАСИ

Кабмин в ближайшие дни примет нужное постановление, которым будет прописано создание нового органа, рабочее название которого – Госинспекция по архитектуре и градостроительству (ГИАГ).
Об этом рассказал первый заместитель министра регионального развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
«Некоторые это трактуют, как возобновление работы ГАСИ. Это не так! Продолжается ликвидация ГАСИ», – отметил Василий Лозинский.
Новая структура начнет свою работу после того, как наберет 30% работников. Она не будет дублировать ГАСИ. На период переходного этапа будет выполнять функцию надзора.
Ключевые месседжи концепции:
«Дискуссионным является вопрос, что эти лица могут быть – юридические или физические. По моему мнению, все же должны быть юридические лица, аккредитацию которых будет осуществлять Минрегион, будет очерчивать их полномочия и осуществлять надзор», – подчеркнул он.
Органы местного самоуправления должны осуществлять контроль над незаконным строительством. Минрегион будет обеспечивать надзор за всеми участниками процесса, как с государственной структурой, органами местного самоуправления и юридическими лицами.
По словам заместителя председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в Верховной Раде Украины Елены Шуляк, можно по-разному относиться к введению на рынок частных лиц и для этого нужны законодательные изменения, но именно это позволит разрушить монополию, сделать прозрачные и чистые правила на строительном рынке, привлекать инвесторов.
Она отметила, что важно четко определить критерии требований к частным организациям и механизмы их реального контроля Минрегионом.
Президент КСУ Лев Парцхаладзе отметил: «Если такая частная компания контролирует проект с самого начала его реализации, на каждом из этапов строительства до ввода в эксплуатацию, то сама процедура ввода будет почти автоматической».
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