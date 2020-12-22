Telegram с 2021 года будет работать с новыми функциями

В 2021 году в мессенджере Telegram введут монетизацию.

Для большинства пользователей она не станет слишком заметной в использовании приложения, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Обещают, что все текущие сервисы Telegram в дальнейшем можно будет использовать бесплатно. Также свободными от рекламы сохранят те сервисы в приложении, которые связаны с обменом сообщениями.

Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, “которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность”.

“Если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, их владельцы получат бесплатный трафик пропорционально их охватам. Или если в дополнение к бесплатным стикерам сʼпоявятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода”, — пояснил Дуров.