Telegram с 2021 года будет работать с новыми функциями

В 2021 году в мессенджере Telegram введут монетизацию.
Для большинства пользователей она не станет слишком заметной в использовании приложения, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Обещают, что все текущие сервисы Telegram в дальнейшем можно будет использовать бесплатно. Также свободными от рекламы сохранят те сервисы в приложении, которые связаны с обменом сообщениями.
Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, “которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность”.
“Если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, их владельцы получат бесплатный трафик пропорционально их охватам. Или если в дополнение к бесплатным стикерам сʼпоявятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода”, — пояснил Дуров.
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