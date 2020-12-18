Межбанк: в среду продолжатся курсовые ралли

Среда на валютном рынке поддержит тенденции этой недели и курсовые ралли по доллару и евро относительно гривны продолжатся. По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах 23 декабря будет в пределах до $210 млн при заключении до 570- 680 сделок.

Основных причин роста активности на межбанке две:

1. Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций на сумму в эквиваленте 22,2 млрд гривен, в том числе валютных на $138,5 млн. Доходность по гривневым бумагам колебалась в пределах 10-12,25% годовых, а по долларовым составила 3,8% годовых. Среди покупателей как местные, так и иностранные инвесторы. Сегодня им надо рассчитаться за купленные ОВГЗ и потребность в существенных объемах ресурсов в гривне сработает в пользу нацвалюты на межбанке;

2. Приближение рождественских выходных, а также скорое завершение года. У клиентов остается всего два рабочих дня для завершения своих валютных расчетов перед рождественскими праздниками с контрагентами из Европы и США и цейтнот по времени активизирует как покупателей, так и продавцов валюты. А последняя неделя года вообще получится очень сжатой по времени с учетом графика работы украинских банков и оставлять основные сделки на этот период бизнесу рискованно. Поэтому клиенты постараются максимально быстро закрыть свои главные валютные операции не позднее 28-29 декабря или даже в ближайшее время. Это также внесет определенный элемент ситуативных перекосов спроса и предложения на межбанке в эти дни.

Предновогодняя суета в сочетании с ростом курса последних дней дает идеальный шанс покачать курс спекулянтам, так как покупатели не имеют возможности особо торговаться по курсу и полностью зависимы от текущей ситуации на торгах. Для сглаживания колебаний Нацбанку придется достаточно часто появляться на рынке в ближайшее время, что тоже вносит определенный элемент интриги по ценникам регулятора при этих интервенциях.

Предстоящие скоро выплаты возмещений НДС экспортерам тоже внесут свою лепту в создание нервозности на торгах, так как получающие гривну от государства клиенты – не особо будут потом спешить с продажей валюты, что может сократить предложение валюты на межбанке в последние дни года и позволит спекулянтам продолжить игру “на повышение”.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 23 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 34,40 – 34,80 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,15 – 28,60 гривен при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 копеек, а в кассах банков от 20 до 30 копеек.

Евро: в банках коридор 34,20 – 34,85 гривен при спреде от 25 до 35 копеек, а в обменках финкомпаний коридор в пределах 34,30 – 34,75 при спреде от 20 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,40 / 28,43

евро – 34,66 / 34,69

Курсы валют на Межбанке

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