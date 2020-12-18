Geely представила две бюджетных модели

Компания Geely презентовала две новых бюджетных модели – Emgrand и Emgrand GL.
Как известно, указанные модели востребованы, поэтому компания проводит их рестайлинг практически ежегодно. Очередную порцию доработок седаны получили недавно и уже с начала 2021 года будут доступны к заказу.
Так, Emgrand обзавелся модернизированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, новыми передним и задним бамперами, фонарями с другой графикой и колесными дисками с пересмотренным дизайном.
Фото: Associated Press
В салоне обновленного Geely Emgrand значительных изменений не произошло. Силовая линейка автомобиля также не изменилась. Он по-прежнему оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 109 лошадиных сил, который работает в паре с 5-скоростной “механикой” или вариаторной трансмиссией. Вместе с этим, 133-сильный 1,8-литровый двигатель комплектуется только МКПП.
Фото: Associated Press
Обновленный Geely Emgrand GL можно отличить по измененной решетке радиатора без нижней секции, светодиодной оптике и другим колесным дискам. В салоне изменилась только отделка, которая стала двухцветной.
В движение авто приводит 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 141 л. С, который связан с механической КПП или вариатором. Также доступен вариант с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, который выдает 177 л. с. и сочетается с семиступенчатым “роботом”.
Купить Geely Emgrand можно от 10 тысяч долларов, а Emgrand GL обойдется минимум в 12 тысяч.
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