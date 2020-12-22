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Только 1% украинцев будет отмечать Новый год за границей

Только 1% украинцев будет отмечать Новый год за границей

Пандемия COVID-19 внесла изменения во все сферы жизни, в том числе и в традиции празднования Нового года. Об этом пишет Picodi.com. 50% опрошенных сказали, что из-за пандемии были вынуждены изменить свои планы на 31 декабря.

Дома будут встречать Новый год — в одиночестве или с ближайшими родственниками — 63% респондентов. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

В широком кругу друзей планируют собраться в новогоднюю ночь гораздо меньше. Всего 13,1% пригласят гостей к себе.

Инфографика: Picodi.com

А пойдут в гости 17,4%. В прошлом году празднование Нового года в гостях было почти в два раза популярнее (34%).

В ресторан собираются пойти вечером 31 декабря всего 1,5% респондентов. И почти столько же (1,7%) намерены провести новогоднюю ночь под открытым небом.

Но наименее популярной в этом году оказалась встреча Нового года за границей — всего 1% респондентов решили уехать на праздники в другую страну.

По материалам Finance.UA
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