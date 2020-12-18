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Правительство выплатило "Нафтогазу" компенсацию в 32 миллиарда

Правительство выплатило "Нафтогазу" компенсацию в 32 миллиарда

Минэнерго выплатило НАК “Нафтогаз” компенсацию в 32 миллиарда, после чего компания смогла перечислить “Укрнафте” средства для погашения долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Минэнерго компенсировало “Нафтогаза” продажу импортируемого газа для нужд населения в 2015-2019 годах по цене, ниже рыночной в рамках ПСО (возложенных специальных обязанностей). Сумма компенсации составляет 32,2 млрд грн. Из полученных 32,2 млрд грн “Нафтогаз” уплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль.

В “Нафтогазе” отмечают, что это стало результатом изменений в госбюджет-2020, принятых Верховной Радой 17 ноября.

Также НАК уплатила ПАО “Укрнафта” 12,6 млрд грн за газ 2006 года добычи и произвела предварительный платеж в 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет.

“Я рад сообщить, что мы нашли решение по получению компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках ПСО с 2015 по 2019 годы, а также уплаты значительных налоговых долгов, и прибавили более 10 миллиардов гривен в государственный бюджет (из перечисленных за компенсацию налогов. – Ред.). Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, Нафтогаза и менеджмента компании “Укрнафта” в интересах государства”, – прокомментировал завершение расчетов финансовый директор Группы Нафтогаз Петер ван Дрил.

По материалам Економічна Правда
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