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Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м

Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м

Из-за риска «преждевременного» ястребиного поворота ФРС аналитики Goldman Sachs в очередной раз изменили прогноз по доллару на 2021 год. Согласно ожиданиям стратегов банка, в 2021-м стоимость американской валюты упадет на 9%.

По мнению экспертов Goldman Sachs, в течение следующих 12 месяцев индекс доллара упадет примерно на 9%, хотя еще в ноябре специалисты ожидали снижения показателя на 6%.

«Медвежий прогноз» стратегов банка объясняется такими факторами, как восстановление глобальной экономики после массовой вакцинации населения, трансформация системы после снижения ставки ФРС, длительный период опережающего роста американских активов и новая система таргетирования инфляции.

Что же касается нынешнего положения доллара, то после утверждения американскими законодателями нового пакета экономических стимулов оно кажется не таким уж и плохим.

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По материалам Maanimo.com
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