0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

7-местный кроссовер Ford Equator готовится к премьере

7-местный кроссовер Ford Equator готовится к премьере

О том, что новый большой кроссовер Ford готовится к премьере, стало известно в сентябре 2020 года. Тогда же появились первые фото.

Теперь издание Autohome опубликовало изображения салона будущей серийной модели, которая выйдет на рынок под названием Ford Equator.

Интерьер Equator оформлен в стилистике рестайлингового Ford Edge. Практически всю переднюю панель занимает большой дисплей – объединенные между собой цифровая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Также на фото видны трехспицевое рулевое колесо, беспроводная зарядка для смартфона у основания центрального тоннеля и шайба вместо традиционного рычага КПП.


Фото: autocentre.ua

Как стало известно благодаря утечке, новый кроссовер Форд предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнении. Серийное производство модели наладят на совместном предприятии Ford и компании JMC (Jiangling Motors Corporation).


Фото: autocentre.ua

Габаритная длина трехрядной модели – 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм. Размер колесной базы – 2865 мм. В линейке марки новинке отведено место между Everest и Explorer.


Фото: autocentre.ua

Основным рынком для Ford Equator станет Китай, где старт продаж ожидается в 2021 году. Исходя из документации местного минпрома, под капотом у Equator установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый EcoBoost мощностью 224 л.с. Информации о коробке передач и приводе пока нет.

По материалам autocentre.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.