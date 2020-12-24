7-местный кроссовер Ford Equator готовится к премьере

О том, что новый большой кроссовер Ford готовится к премьере, стало известно в сентябре 2020 года. Тогда же появились первые фото.

Теперь издание Autohome опубликовало изображения салона будущей серийной модели, которая выйдет на рынок под названием Ford Equator.

Интерьер Equator оформлен в стилистике рестайлингового Ford Edge. Практически всю переднюю панель занимает большой дисплей – объединенные между собой цифровая приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Также на фото видны трехспицевое рулевое колесо, беспроводная зарядка для смартфона у основания центрального тоннеля и шайба вместо традиционного рычага КПП.



Фото: autocentre.ua

Как стало известно благодаря утечке, новый кроссовер Форд предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнении. Серийное производство модели наладят на совместном предприятии Ford и компании JMC (Jiangling Motors Corporation).



Фото: autocentre.ua

Габаритная длина трехрядной модели – 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм. Размер колесной базы – 2865 мм. В линейке марки новинке отведено место между Everest и Explorer.



Фото: autocentre.ua

Основным рынком для Ford Equator станет Китай, где старт продаж ожидается в 2021 году. Исходя из документации местного минпрома, под капотом у Equator установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый EcoBoost мощностью 224 л.с. Информации о коробке передач и приводе пока нет.