Jaguar готовит новый электрокар J-Pace

Согласно новому отчету, у будущего среднеразмерного кроссовера J-Pace компании Jaguar не будет двигателей внутреннего сгорания. Модель должна стать флагманом линейки и дополнить серию полностью электрических кроссоверов Jaguar вместе с более маленьким I-Pace.

Пару лет назад компания Jaguar представила свой первый электрический кроссовер I-Pace.

Учитывая далеко не самый высокий запас хода, но более чем высокую стоимость, модель не стала хитом, хоть и порадовала фанатов бренда.

Теперь в Jaguar решили реабилитироваться и выпустить конкурента Tesla Model X — среднеразмерный полностью электрический кроссовер J-Pace, который станет старшим братом I-Pace.

Согласно отчету издания Auto Express, Jaguar разрабатывает J-Pace исключительно с электрическими силовыми установками и не планирует добавлять в модель двигатели внутреннего сгорания.

Эксперты предполагают, что по техническим характеристикам и показателям автономности езды J-Pace должен стать прямым конкурентом кроссовера Tesla Model X. Для этого инженерам Jaguar нужно будет обеспечить запас хода своей модели более 560 км, и разгон от нуля до 100 км/ч до трех секунд.

Что касается стоимости – базовая Model X стартует от $75 тыс., а заряженная версия авто — от $95 тыс., поэтому ценник J-Pace ожидают в этом же диапазоне. За текущую модель I-Pace сейчас просят от $70 тыс.