Jaguar готовит новый электрокар J-Pace

Согласно новому отчету, у будущего среднеразмерного кроссовера J-Pace компании Jaguar не будет двигателей внутреннего сгорания. Модель должна стать флагманом линейки и дополнить серию полностью электрических кроссоверов Jaguar вместе с более маленьким I-Pace.
Пару лет назад компания Jaguar представила свой первый электрический кроссовер I-Pace.
Учитывая далеко не самый высокий запас хода, но более чем высокую стоимость, модель не стала хитом, хоть и порадовала фанатов бренда.
Теперь в Jaguar решили реабилитироваться и выпустить конкурента Tesla Model X — среднеразмерный полностью электрический кроссовер J-Pace, который станет старшим братом I-Pace.
Согласно отчету издания Auto Express, Jaguar разрабатывает J-Pace исключительно с электрическими силовыми установками и не планирует добавлять в модель двигатели внутреннего сгорания.
Эксперты предполагают, что по техническим характеристикам и показателям автономности езды J-Pace должен стать прямым конкурентом кроссовера Tesla Model X. Для этого инженерам Jaguar нужно будет обеспечить запас хода своей модели более 560 км, и разгон от нуля до 100 км/ч до трех секунд.
Что касается стоимости – базовая Model X стартует от $75 тыс., а заряженная версия авто — от $95 тыс., поэтому ценник J-Pace ожидают в этом же диапазоне. За текущую модель I-Pace сейчас просят от $70 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал суммуВчера, 13:44 - 7230 24
В Украине повысили пенсионный возраст, но не для всехПозавчера, 16:00 - 79135 21
В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с январяВчера, 16:00 - 2903 10
Почему цена на вакцину от коронавируса для Украины выше чем в ИндонезииПозавчера, 20:22 - 2779 5
Как получить компенсацию, если травмировались на улице во время гололедаВчера, 10:05 - 978 4
НБУ намерен изменить методы взыскания долгов - РожковаВчера, 13:19 - 7780
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал суммуВчера, 13:44 - 7230 24
Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос JoobleВчера, 10:40 - 3528
В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с январяВчера, 16:00 - 2903 10
Эксперт спрогнозировал курс гривны в этом годуВчера, 14:02 - 2829 2
Tesla поставила новый рекордПозавчера, 10:58 - 717
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1330 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 721
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5430 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7797 2