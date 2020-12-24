0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Jaguar готовит новый электрокар J-Pace

Jaguar готовит новый электрокар J-Pace

Согласно новому отчету, у будущего среднеразмерного кроссовера J-Pace компании Jaguar не будет двигателей внутреннего сгорания. Модель должна стать флагманом линейки и дополнить серию полностью электрических кроссоверов Jaguar вместе с более маленьким I-Pace.

Пару лет назад компания Jaguar представила свой первый электрический кроссовер I-Pace.

Учитывая далеко не самый высокий запас хода, но более чем высокую стоимость, модель не стала хитом, хоть и порадовала фанатов бренда.

Теперь в Jaguar решили реабилитироваться и выпустить конкурента Tesla Model X — среднеразмерный полностью электрический кроссовер J-Pace, который станет старшим братом I-Pace.

Согласно отчету издания Auto Express, Jaguar разрабатывает J-Pace исключительно с электрическими силовыми установками и не планирует добавлять в модель двигатели внутреннего сгорания.

Эксперты предполагают, что по техническим характеристикам и показателям автономности езды J-Pace должен стать прямым конкурентом кроссовера Tesla Model X. Для этого инженерам Jaguar нужно будет обеспечить запас хода своей модели более 560 км, и разгон от нуля до 100 км/ч до трех секунд.

Что касается стоимости – базовая Model X стартует от $75 тыс., а заряженная версия авто — от $95 тыс., поэтому ценник J-Pace ожидают в этом же диапазоне. За текущую модель I-Pace сейчас просят от $70 тыс.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.