Межбанк: валютное ралли усилилось

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, валютные ралли по паре доллар/гривна и евро/гривна сегодня продолжились и лишь усилились. За 22 декабря доллар на межбанке подорожал еще на 17 копеек — до 28,40/28,43 гривен, а евро вырос на 18 копеек — до 34,67/34,70 гривен.

Нацбанк до обеда не выходил на торги, надеясь, что как-то “все устроится” без него, но после 13 часов был вынужден все же выйти с продажей доллара по 28,42 гривны, что на тот момент было выше рынка. Сделано это было для того, чтобы показать условный потолок по курсу на сегодня. В начале у него никто ничего не покупал, так как продавцы были готовы отдавать валюту чуть дешевле. Но под конец сессии предложения доллара не прибавилось и несколько клиентов все же “психанули” и купили по наблюдениям участников рынка порядка $20 млн по 28,42 гривен, после чего регулятор ушел с межбанка.

А начиналось все опять по старому сценарию. В первые два часа межбанк был достаточно спокойным и малообъемным и курс с утренних 28,23/28,255 гривен к 11 часам просел до 28,18/28,20 гривен, а к 12:00 – чуть вырос до 28,195/28,215. Но затем все достаточно быстро изменилось. Основная часть покупателей вышла на торги, а продавцы слаженно придержали свои основные объемы продажи валюты.

Увеличение спроса при вялом предложении сделало свое дело – курс начал расти, а покупатели становились все более сговорчивыми по курсу. Подключились и спекулянты. Они выкупали все относительно дешевые предложения и постепенно подтягивали котировки вверх.

К обеду котировки поднялись до 28,27/28,29 гривен и быстро пошли еще выше. На 14:00 они достигли уровня 28,30/28,32 и выше, а на 15 часов доллар вырос до 28,38/28,42. Казавшаяся завышенной изначальная котировка продажи Нацбанком в 28,42 гривны за доллар уже не была такой уж и заоблачной и несколько крупных покупателей решили не рисковать, купив у НБУ $20 млн по этой цене.

На 16 часов котировки остановились на отметке 28,395/28,42 гривен за доллар, а завершилась сессия уровнем 28,40/28,43. Межбанк к концу сессии остался достаточно нервным и этим завтра явно снова попытаются воспользоваться как крупные продавцы-экспортеры, так и спекулянты.

Если НБУ действительно надо сгладить курсовые колебания, о чем его чиновники не перестают уверять общественность и бизнес – то завтра регулятору надо реагировать на ситуацию раньше и выходит на рынок с самого утра, чтобы не допускать серьезного взлета курса, который мы наблюдаем ежедневно уже фактически с пятницы.

Главные события 22 декабря на межбанке:

Рост котировок доллара с утренних 28,23/28,255 до 28,40/28,43 гривен и по евро с 34,49/34,52 до 34,67/34,70 гривен к концу сессии.

Нацбанк продал $20 млн по 28,42 гривны.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1844, а официальный на 23 декабря установлен на отметке 28,2513 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,39 / 28,41

евро – 34,76 / 34,77

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2174 / 1,2176

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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