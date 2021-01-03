Приказом Министерства финансов Украины от 21.10.2020 № 629, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.12.2020, внесены изменения в Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (далее – Положение).
Налоговики утверждают, что нововведениями будут упрощены существующие процедуры регистрации, перерегистрации и аннулирования регистрации плательщиков НДС.
Что изменилось в процедурах регистрации плательщиков НДС:
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