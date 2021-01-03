Приказом Министерства финансов Украины от 21.10.2020 № 629, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.12.2020, внесены изменения в Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (далее – Положение).

Налоговики утверждают, что нововведениями будут упрощены существующие процедуры регистрации, перерегистрации и аннулирования регистрации плательщиков НДС.

Что изменилось в процедурах регистрации плательщиков НДС:

переведены в исключительно е-формат взаимодействия между субъектами хозяйствования и контролирующими органами во время регистрации плательщика НДС . Другого способа подачи заявления не предусмотрено;

вновь созданные субъекты хозяйствования вместо подачи госрегистратору могут заявить о своем желании добровольно зарегистрироваться как плательщик НДС при госрегистрации создания юрлица или государственной регистрации физлица – предпринимателя путем заполнения соответствующего раздела об избрании системы налогообложения в заявлении о государственной регистрации;

срок подачи заявления в случае добровольной регистрации плательщиком НДС , а также в случае избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения, изменения ставки единого налога не позже чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, с которого такие лица будут считаться плательщиками НДС и иметь право на налоговый кредит и составление налоговых накладных (вместо 20 календарных дней до начала налогового периода);

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установлены новые правила переписки контролирующих органов с субъектами хозяйствования по результатам рассмотрения заявлений в соответствии с выбранным субъектами хозяйствования способом взаимодействия с контролирующими органами: например, если лицо отказалось от использования электронного кабинета или не определило способ взаимодействия с контролирующими органами, отказ в регистрации или предложение предоставить новое заявление направляется на электронный адрес;

независимо от даты государственной регистрации лица, образованного путем преобразования, в случае если такое лицо желает осуществить перерегистрацию, то оно в течение 10 рабочих дней, следующих за датой завершения преобразования, подает в контролирующий орган Заявление с отметкой «Перерегистрация».