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В деле банка Аркада появились еще трое подозреваемых

В деле банка Аркада появились еще трое подозреваемых

Прокуратура Киева объявила о подозрении трем лицам по делу банка Аркада. Их обвиняют в содействии присвоению президентом финучреждения денежных фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика.

Об этом сообщает надзорное ведомство во вторник, 22 декабря.

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Досудебным расследованием было установлено, что банком Аркада и “подконтрольной” коммерческой структурой был заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение выполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

“Таким образом, президент АО АКБ Аркада, вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел указанными денежными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение “мусорных” ценных бумаг”, – говорится в сообщении.

Из-за невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствия залогового имущества банку Аркада как управляющему фонда строительства ЖК Патриотика и Эврика был нанесен ущерб на сумму 50 млн гривен.

Трех человек подозревают в соучастии в преступлении и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По материалам Корреспондент.net
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