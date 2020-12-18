В 2021 дефицит поступлений Пенсионного фонда может составить 26 млрд гривен (инфографика)

В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидают на уровне 26 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в FACEBOOK.

Расходы солидарной системы, то есть за счет собственных поступлений Фонда, предусмотрены в размере 350,3 млрд грн (+3,3% против 2020 года), обязательства Госбюджета – еще 143,1 млрд грн (+0,4%).

Расходы за счет собственных доходов:

трудовые пенсии – 333,4 млрд грн;

“специальные” пенсии в части трудовых пенсий – 2,1 млрд грн;

пенсии военнослужащих (из солидарной системы) – 7,1 млрд грн;

выплата целевой денежной помощи на проживание участникам боевых действий – 0,07 млрд грн;

пенсии иностранных пенсионеров – 0,3 млрд грн;

оплата услуг по доставке и выплате пенсий – 1,8 млрд грн.

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Поступления солидарной системы оценили в размер 324,3 млрд грн (+7,4% против 2020 года), средства Госбюджета – в 195,3 млрд грн (-3,5%). В этом году дефицит солидарной системы предусматривался на уровне 38,5 млрд грн, а в 2021 году – 26 миллиардов. Следовательно, эти средства поступят благодаря финансированию из госбюджета.

Справка Finance.ua:

Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.