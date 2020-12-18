В 2021 дефицит поступлений Пенсионного фонда может составить 26 млрд гривен (инфографика)

В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидают на уровне 26 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на своей странице в FACEBOOK.
Расходы солидарной системы, то есть за счет собственных поступлений Фонда, предусмотрены в размере 350,3 млрд грн (+3,3% против 2020 года), обязательства Госбюджета – еще 143,1 млрд грн (+0,4%).
Расходы за счет собственных доходов:
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Поступления солидарной системы оценили в размер 324,3 млрд грн (+7,4% против 2020 года), средства Госбюджета – в 195,3 млрд грн (-3,5%). В этом году дефицит солидарной системы предусматривался на уровне 38,5 млрд грн, а в 2021 году – 26 миллиардов. Следовательно, эти средства поступят благодаря финансированию из госбюджета.
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