Названы наиболее продаваемые новые автомобили в Европе в октябре 2020 года

Исследовательская компания JATO Dynamics назвала самые продаваемые автомобили в Европе по итогам октября 2020 года.
Самым популярным новым автомобилем в Европе за отчетный период стал Volkswagen Golf, продажи которого составили 24 784 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место по реализации занял Toyota Yaris, продажи которого выросли на 29% и составили 22 588 новых автомобилей.
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Замкнул тройку лидеров Renault Clio, продажи которого упали на 16% и составили 19 160 экземпляров. Кроме того, в первую пятерку попали Opel/Vauxhall Corsa и Peugeot 208, результаты которых в прошлом месяце составили 18 855 и 17 812 единиц соответственно. Продажи первого автомобиля выросли на 19%, а второго – на 1%.
Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе по итогам октября 2020 года вошли Peugeot 2008 (15 941 единица, +46%), Renault Captur (15 793 единицы, -13%), Dacia Sandero (15351 единица, -4%), Ford Focus (15 244 единицы, +16%) и Skoda Octavia (15 219 единиц, -11%).
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