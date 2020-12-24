Голландцы создали уникальный автопоезд (фото)

Недавно голландская компания Versteijnen Trucks, занимающаяся продажей грузовых автомобилей, поставила своему клиенту очень интересную машину.

Это седельный тягач Scania колесной формулы 8х2, оснащенный сверхмощным краном-манипулятором.

Крановую установку Palfinger PK 92002-SH установили cпециалисты немецкой компании S-Tech GmbH, которая является сервисным партнером Palfinger. Учитывая параметры данного крана-манипулятора, тягач пришлось укомплектовать мощными аутригерами, которых здесь аж три пары. Интересно, что первая пара расположена перед кабиной и сделана в виде мощного «кенгурятника».

Что же касается технических характеристик, то Palfinger PK 92002-SH имеет грузоподъемность до 30 000 кг. Максимальный гидравлический вылет составляет 22,5 м, а ручной – 25 м, а при использовании стрелы-удлинителя (т. н. «гусак») достигает 34,6 м. Рабочее давление – 365 бар, насос имеет производительность 110-130 л/мин. Сама крановая установка весит 6718 кг.

Отметим, что на представленном седельном тягаче Scania четвертая, неведущая ось, с односкатной ошиновкой, сделана управляемой, что улучшает маневренность. Более того, поворотные оси сделаны и на специальном трале-тяжеловозе.

Все это делает данный автопоезд идеальным транспортным средством для перевозки спецтехники и других негабаритных грузов. А особенный шарм всей этой сцепке придает угольно-черный окрас – как говорится, «от кончика носа до кончика хвоста».