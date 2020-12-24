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Голландцы создали уникальный автопоезд (фото)

Голландцы создали уникальный автопоезд (фото)

Недавно голландская компания Versteijnen Trucks, занимающаяся продажей грузовых автомобилей, поставила своему клиенту очень интересную машину.

Это седельный тягач Scania колесной формулы 8х2, оснащенный сверхмощным краном-манипулятором.

Крановую установку Palfinger PK 92002-SH установили cпециалисты немецкой компании S-Tech GmbH, которая является сервисным партнером Palfinger. Учитывая параметры данного крана-манипулятора, тягач пришлось укомплектовать мощными аутригерами, которых здесь аж три пары. Интересно, что первая пара расположена перед кабиной и сделана в виде мощного «кенгурятника».

Что же касается технических характеристик, то Palfinger PK 92002-SH имеет грузоподъемность до 30 000 кг. Максимальный гидравлический вылет составляет 22,5 м, а ручной – 25 м, а при использовании стрелы-удлинителя (т. н. «гусак») достигает 34,6 м. Рабочее давление – 365 бар, насос имеет производительность 110-130 л/мин. Сама крановая установка весит 6718 кг.

Отметим, что на представленном седельном тягаче Scania четвертая, неведущая ось, с односкатной ошиновкой, сделана управляемой, что улучшает маневренность. Более того, поворотные оси сделаны и на специальном трале-тяжеловозе.

Все это делает данный автопоезд идеальным транспортным средством для перевозки спецтехники и других негабаритных грузов. А особенный шарм всей этой сцепке придает угольно-черный окрас – как говорится, «от кончика носа до кончика хвоста».

По материалам Курс Украины
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