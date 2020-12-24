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Экономика Великобритании выросла на рекордные 16% в III квартале

Экономика Великобритании выросла на рекордные 16% в III квартале

Согласно официальным данным, в третьем квартале валовой внутренний продукт Великобритании вырос на рекордные 16,0%, тогда как аналитики ожидали 15,5%. Как сообщает CNBC, даже этот высокий показатель не смог компенсировать спад экономики страны на 18,8% в апреле-июне.

Бюро национальной статистики также заявило, что Великобритания позаимствовала рекордные 241 млрд фунтов стерлингов ($323 млрд) за первые восемь месяцев финансового года, почти на 190 млрд фунтов больше, чем за тот же период годом ранее.

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Аналитики считают, что дефицит достигнет почти 400 млрд фунтов в 2020/21 году, что вдвое больше, чем в результате мирового финансового кризиса. Государственный долг составляет почти 2,1 трлн фунтов.

Министр финансов Риши Сунак подтвердил свое обещание преодолеть огромный дефицит, но не сразу.

Напомним: 14 декабря в Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса и сообщили о свыше тысячи случаев заражения в 60 регионах.

По материалам Mind
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