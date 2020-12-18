Гайд по выбору подарков на Новый год 2021

Перед новогодними праздниками самая обсуждаемая тема – идеи подарков на Новый год. Кому-то поиск и покупка даются легко. Кажется, что эти люди всегда знают, что и кому нужно. Если вы никак не можете определиться, предлагаем познакомиться с коротким гайдом.

Для кого вы ищите подарок

В каких отношениях вы находитесь с человеком, которого собираетесь поздравлять, и как хорошо его знаете? Коллеге по работе можно подарить символический сувенир и сладкое из любимой кофейни. Начальнику – гаджеты для поддержания здорового образа жизни, блокнот для составления планов на год или портативное зарядное.

С близкими людьми проще. Вы знаете их предпочтения и привычки. Например, популярные новогодние подарки для прогрессивных людей – интерактивные роботы, умные светодиодные лампочки, мелкие гаджеты для персонального ухода. Творческим людям понравятся планшеты для рисования, сертификаты на интересные обучающие курсы.

Какие потребности есть у человека

Самая распространенная ошибка – выбирать то, что нравится и ценится нами. Окружающие или получатель легко подмечают такие вещи. Кажется, что вы сделали по-настоящему крутой подарок, а получателю приходится натягивать улыбку. Опирайтесь на свой вкус, только если ваши интересы совпадают.

Решите проблему с помощью подарка

Боли есть у каждого. Полезные подарки на Новый год избавляют от наиболее беспокоящих проблем. Это хороший подход для практичных вещей, которым не так важна эстетика и атмосферность. Творческих людей тоже можно удивить прагматичным подарком. Например, купить профессиональный звукозаписывающий микрофон человеку, увлеченному музыкой.

Рассчитывайте на эмоции

Подумайте, какие эмоции вы ожидаете? Это может быть сумасшедший восторг или удивление, а может чувство теплоты, благодарности и комфорта. Какая вещь вызовет ожидаемые эмоции?

Приведем пример: муж может увлекаться видеоиграми, но вряд ли он думает, что к новому году получит игровую консоль Sony PlayStation 5 либо коллекционный набор лучших видеоигр. Такой подарок вызовет одновременно восторг и удивление.

Самые неожиданные подарки обходятся дорого, но новогодние скидки в магазинах помогут сделать покупку выгоднее. Кстати, если вы рассчитываете на удивление, закажите доставку от анонима на адрес получателя и только потом признайтесь, кто организовал сюрприз.

Учитывайте жизненные ценности получателя

Мы по-разному воспринимаем окружающий мир. Не всегда физического объекта хватает, чтобы по-настоящему порадовать близкого человека.

Вы можете подарить iPhone 12 любимой и при этом не увидеть эмоций, на которые сделан расчет. Если вы поздравляете эмоционального человека, для которого важна забота, дополните новогодний подарок домашней выпечкой с праздничным декором или другой вещью, сделанной своими руками.

Проявления заботы ценятся намного больше. Позаботьтесь о тематической упаковке либо продумайте оригинальную подачу. Например, в виде квеста.