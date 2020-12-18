Dragon Capital покупает банк у депутата Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited просит Антимонопольный комитет разрешить ей приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка.

«О предоставлении разрешения компании Dragon Capital Investments Limite» (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций АО «Юнекс Банк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», – говорится в повестке дня заседания АМКУ 22 декабря.

В сентябре ООО «Флот Экспресс» совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка.

Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а “Флот Экспресс” – Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных владельцев публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости в 1 грн.

Сейчас «Флот Экспресс» (4,363844%) и кипрская Withine Investments Ltd. (94,979975%) владеют 99,3438% уставного капитала банка.

За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и основателем Dragon Capital является Томаш Фиала.

В декабре 2019 года польский Getin Holding заявил о намерениях продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital.

После этого Getin Holding объявил о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), что составляет около 1,6 капитала.

Планировалось, что передача доли в Идея Банке Украина будет осуществлена до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, что стороны расторгли договор и Getin Holding отказался продавать банк. Стороны не смогли в течение установленного срока согласовать цену продажи Идея Банка.

Также Getin Holding не получил никакой информации об утверждении сделки Национальным банком, что было одним из условий перехода права собственности на акции в Идея Банке.

В ноябре АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести контрольную долю Treeum Holdings Limited, которая владеет онлайн-изданиями Finance.ua и Minfin.com.ua.