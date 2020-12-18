Новогодний стол 2021. Какой ценой он нам достанется?

В 2020 от празднования Нового года многого ожидать не приходится. Из-за карантина кафе и рестораны в новогоднюю ночь закроются сразу после полуночи.

Большинство из нас встретят 1 января в кругу родных и близких. При этом рассчитывать на бюджетное торжество все равно не стоит: цена продуктовой корзины снова выросла.

Эксперты онлайн-сервиса MyCredit подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол, и поделились лайфхаками, как сэкономить на праздновании.

Составляем меню: топ-10 блюд с ценами

Гастрономический набор на новогодние праздники давно составлен, он не теряет актуальности. Мы выбрали самые популярные блюда и напитки, и подсчитали их примерную стоимость на компанию из четырех человек на декабрь 2020 года.

Мясная и сырная нарезка — 180 грн

Бутерброды со сливочным маслом и икрой — 230 грн

Оливье — 120 грн

Холодец — 150 грн

Отбивные — 220 грн

Картофель по-деревенски или пюре — 60 грн

Шампанское (2 бутылки) — 250 грн

Коньяк — 350 грн

Кока-кола или соки — 50 грн

Фруктовая нарезка и сладости — 150 грн

По предварительным подсчетам стоимость праздничного стола составит 1760 грн. На деле цена праздника окажется гораздо выше, ведь в новогоднюю ночь особенно хочется побаловать себя вкусностями и достойно встретить гостей.

Правила новогодней экономии

Чтобы не потратить всю зарплату в Новый год, специалисты MyCredit советуют соблюдать простые правила:

1. Составляйте списки покупок. Прежде чем отправиться на рынок или в супермаркет, выпишите все необходимые ингредиенты и рассчитайте их граммовку. Так вы не купите лишнего и ничего не забудете.

2. Отслеживайте акции. В предновогодние дни легко найти скидки и акционные предложения. Для магазинов это отличная возможность привлечь клиентов, а для покупателей — шанс сэкономить на отдельных товарах.

3. Не ходите в магазин с компанией. Конечно, бродить от стеллажа к стеллажу с тележкой — не самое увлекательное занятие. Но делая покупки в одиночестве, вы сможете проверить сроки годности и проанализировать цены.

4. Покупайте продукты в разных местах. Не забывайте, что кроме сетевых супермаркетов есть небольшие магазины и рынки, на которых можно найти качественные и бюджетные продукты — сыры, рыбу и мясо.

Что делать, если денег не хватает?

Новогоднее волшебство не рождается само по себе — для его создания требуются финансовые затраты. Если на подарки, украшение дома и новогодний стол ушла вся зарплата, обращайтесь в сервис онлайн-кредитования MyCredit. Здесь можно в любое время суток взять кредит до 15000 грн по паспорту и ИНН. Процесс оформления полностью происходит в онлайне, деньги начисляются на карту любого банка в течение 15 минут.

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Подведем итоги

Помимо приятных хлопот, в канун Нового года нас ожидают серьезные траты. Если вы хотите устроить незабываемый праздник для себя и близких, заручитесь финансовой поддержкой. В MyCredit вы получите деньги в любое время суток, и денежные проблемы не омрачат празднование.