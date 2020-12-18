Новогодний стол 2021. Какой ценой он нам достанется?

В 2020 от празднования Нового года многого ожидать не приходится. Из-за карантина кафе и рестораны в новогоднюю ночь закроются сразу после полуночи.
Большинство из нас встретят 1 января в кругу родных и близких. При этом рассчитывать на бюджетное торжество все равно не стоит: цена продуктовой корзины снова выросла.
Эксперты онлайн-сервиса MyCredit подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол, и поделились лайфхаками, как сэкономить на праздновании.
Составляем меню: топ-10 блюд с ценами
Гастрономический набор на новогодние праздники давно составлен, он не теряет актуальности. Мы выбрали самые популярные блюда и напитки, и подсчитали их примерную стоимость на компанию из четырех человек на декабрь 2020 года.
По предварительным подсчетам стоимость праздничного стола составит 1760 грн. На деле цена праздника окажется гораздо выше, ведь в новогоднюю ночь особенно хочется побаловать себя вкусностями и достойно встретить гостей.
Правила новогодней экономии
Чтобы не потратить всю зарплату в Новый год, специалисты MyCredit советуют соблюдать простые правила:
1. Составляйте списки покупок. Прежде чем отправиться на рынок или в супермаркет, выпишите все необходимые ингредиенты и рассчитайте их граммовку. Так вы не купите лишнего и ничего не забудете.
2. Отслеживайте акции. В предновогодние дни легко найти скидки и акционные предложения. Для магазинов это отличная возможность привлечь клиентов, а для покупателей — шанс сэкономить на отдельных товарах.
3. Не ходите в магазин с компанией. Конечно, бродить от стеллажа к стеллажу с тележкой — не самое увлекательное занятие. Но делая покупки в одиночестве, вы сможете проверить сроки годности и проанализировать цены.
4. Покупайте продукты в разных местах. Не забывайте, что кроме сетевых супермаркетов есть небольшие магазины и рынки, на которых можно найти качественные и бюджетные продукты — сыры, рыбу и мясо.
Что делать, если денег не хватает?
Новогоднее волшебство не рождается само по себе — для его создания требуются финансовые затраты. Если на подарки, украшение дома и новогодний стол ушла вся зарплата, обращайтесь в сервис онлайн-кредитования MyCredit. Здесь можно в любое время суток взять кредит до 15000 грн по паспорту и ИНН. Процесс оформления полностью происходит в онлайне, деньги начисляются на карту любого банка в течение 15 минут.
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Подведем итоги
Помимо приятных хлопот, в канун Нового года нас ожидают серьезные траты. Если вы хотите устроить незабываемый праздник для себя и близких, заручитесь финансовой поддержкой. В MyCredit вы получите деньги в любое время суток, и денежные проблемы не омрачат празднование.
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