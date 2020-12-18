В Южной Корее появился магазин без персонала

В Южной Корее открылся новый магазин T-Factory, в котором нет персонала. Более того, он работает круглосуточно. Торговая точка была создана телекоммуникационной компанией SK Telecom (SKT).
Главная цель SK Telecom – обмен информацией о будущем видение ИКТ и представление последних достижений компании в области технологий и услуг. Компания также демонстрирует успех активных партнерских отношений, пишет Medium.
Компания внедрила технологию распознавания лица. Перед посещением магазина клиенты самостоятельно регистрируются, а система сканирует лицо и позволяет вход. В магазине представлены последние модели устройств от Apple, Microsoft и Samsung.
В компании отмечают, что клиенты смогут сравнивать смартфоны, получать консалтинг на основе искусственного интеллекта ценовых планов, покупать смартфоны, аксессуары и продавать телефоны, которые были в потреблении.
Кроме того, магазин предлагает дополненную реальность, виртуальную реальность и “Облачную игру 5GX”, которая была запущена совместно с Microsoft, чтобы предложить Xbox Game Pass Ultimate в Южной Корее.
Авторы идеи надеются, что T-Factory не только обеспечит клиентов новым опытом и преимуществами, а также сподвигнет ИКТ-компании окунуться в новые эксперименты и мероприятия, тем самым вдохновляя и активизируя индустрию в Корее. К тому же, прогнозируют, что в связи с новыми реалиями пандемии такие торговые точки будут появляться все чаще.
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