С начала пандемии Cisco уволила 3500 сотрудников

С начала пандемии COVID-19 Cisco уволила 3500 сотрудников.

Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе американского производителя сетевого оборудования.

″Мы постоянно проводим оценку наших направлений роста и ресурсов в соответствии с запросами наших клиентов. Как результат, с начала пандемии мы реструктуризировали примерно 3500 рабочих мест. Дополнительно мы приняли на работу тысячи людей на новые должности в других сферах нашего бизнеса″, – сообщил пресс-секретарь Cisco в ответ на запрос CRN.

Также в компании опровергли публикацию The Washington Post, в которой издание со ссылкой на трех бывших работников Cisco, осведомленных о планах компании, сообщило о намерении сетевого гиганта сократить еще как минимум 8 тысяч сотрудников или более 10% своего штата.

По данным Cisco на конец июля 2020 года, в компании насчитывалось 77500 сотрудников по всему миру, из которых 38900 находятся в США.

Между тем, в апреле 2020 года гендиректор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявлял, что персоналу компании не стоит тревожиться о возможной потере работы.

″Зачем нам усугублять проблему? По-моему, для тех из нас, у кого достаточно финансовых ресурсов, чтобы справиться с трудностями, было бы просто глупо дополнительно усложнять ситуацию″, – заявлял топ-менеджер в то время в интервью Bloomberg.

Однако позднее Cisco все же ощутила на себе последствия пандемии, которые отразились на финансовом положении многих технологических компаний по всему миру. По итогам финквартала, который завершился для Cisco 24 октября 2020 года, выручка компании просела на 9%и составила 11,93 млрд долларов. Это уже четвертое подряд снижение продаж. Годом ранее квартальный оборот Cisco достигал 13,16 млрд долларов.

В августе 2020 года Cisco обнародовала план по сокращению годовых расходов компании на 1 млрд долларов, предусматривающий увольнения и отказ от убыточных ИТ-направлений. В частности, Чак Роббинс сообщил инвесторам, что компания перераспределит свои инвестиции в пользу ключевых направлений роста, таких как 5G, искусственный интеллект и разработка полупроводников следующего поколения. Наряду с этим была объявлена и кадровая реструктуризация, включающая программу добровольного досрочного выхода на пенсию и сокращение рабочих мест в разных регионах.

Компания тогда не раскрыла информацию о масштабах увольнений, отметив лишь, что в рамках добровольного выхода на пенсию предполагается выплатить компенсации на 900 млн долларов. Между тем, на онлайн-площадке TheLayoff.com, где люди, не раскрывая своих имен, обсуждают кадровые изменения в компаниях, в октябре появлялись сообщения о том, что Cisco могут покинуть более 7100 человек.