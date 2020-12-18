За какие периоды осуществляется начисление пособия по безработице

Пособие по безработице выплачивается не реже, чем два раза в месяц, а с согласия безработного – один раз в месяц.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Период, за который осуществляется текущее начисление пособия по безработице, ограничивается датой, предшествующей дню последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован.

Окончательный расчет выплат пособия по безработице осуществляется с учетом решения о прекращении выплат и включает начисления за последний день посещения центра занятости, что входит в определенный период выплаты.

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Напомним, средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.

Однако средний показатель пособия по безработице в Украине в течение 2020 года несколько колебался:

самым высоким он был в марте – 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019 года);