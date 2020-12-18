Номинальный ВВП Украины в III квартале составил 1,16 триллиона - Госстат

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за III квартал 2020 года составил 1,16 трлн грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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За III квартал 2020 года номинальный ВВП страны составил 1 156 797 млн грн. По сравнению с II кварталом 2020 года он увеличился (с учетом сезонного фактора) на 8,5%; против III квартала 2019 года ВВП уменьшился на 3,5%.

В расчете на одного человека номинальный ВВП Украины за III квартал 2020 года составил 27,67 тыс. грн.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что падение экономики Украины по итогам 2020 года составит 5,5%, а по прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Украины в текущем году сократится на 7,2%. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.