Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками

Китайская новейшая ракета-носитель CZ-8 (“Чанчжэн-8” или Long March 8) с пятью спутниками на борту произвела во вторник первый успешный полет.
Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.
Ракета была запущена с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени (6:37 по Киеву).
Ракета Long March 8 имеет общую длину 50,3 метра, взлетная масса – 356 тонн. Ее доставили к месту старта 16 декабря.
Ракета имеет две ступени и два ускорителя и является ракетой нового типа, которая использует модульную конструкцию и может быть подготовлена к запуску в короткие сроки, что делает ее пригодной для коммерческого использования.
Long March 8 maiden flight in a nutshell— 星咲高校地学部航天局 HGCSA (@dedztbh) December 22, 2020
(Credit: 在线天文 pic.twitter.com/kNkBHx1SfD
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