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Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками

Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками

Китайская новейшая ракета-носитель CZ-8 (“Чанчжэн-8” или Long March 8) с пятью спутниками на борту произвела во вторник первый успешный полет.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

Ракета была запущена с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12:37 по местному времени (6:37 по Киеву).

Ракета Long March 8 имеет общую длину 50,3 метра, взлетная масса – 356 тонн. Ее доставили к месту старта 16 декабря.

Ракета имеет две ступени и два ускорителя и является ракетой нового типа, которая использует модульную конструкцию и может быть подготовлена ​​к запуску в короткие сроки, что делает ее пригодной для коммерческого использования.

По материалам УКРИНФОРМ
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