Межбанк: приближение выходных повлияет на курс

Вторник обещает быть очень жарким днем на межбанке с новыми попытками поиграть в валютные ралли. По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах 22 декабря будет в пределах до $170-220 млн при заключении до 510-600 сделок.

На поведение участников рынка и курсовой тренд повлияют:

1. Приближение рождественских выходных и конца года. Учитывая выходную пятницу (католическое Рождество) и затем деловое затишье в Европе и США уже до конца 2020 года – все украинские компании будут спешить закрыть свои валютные операции в ближайшие дни. Это добавит сумбура на межбанке и увеличит статистику торгов. Кроме этого, по нашим данным еще остались крупные компании – “герои”, не рассчитавшиеся вовремя с бюджетом, что грозит им штрафами. Они будут активно продавать валютную выручку для покрытия долгов перед налоговой, что частично поддержит гривну на межбанке до конца этой недели;

2. Практически последний полноценный аукцион Минфина по размещению ОВГЗ в этом году. По плану чиновников до конца года еще должно быть два аукциона – сегодня 22 декабря и 29 декабря. Но учитывая, что 29-го числа уже будет затишье у иностранцев, а местным игрокам надо будет закрывать год и ресурсов для покупки облигаций может быть не очень много – Минфин Украины делает ставку на сегодняшний аукцион.

После консультаций с первичными дилерами минфиновцы оставили к размещению 9 различных по срокам гривневых предложений облигаций и сократили до 1-го (на 358 дней) предложение валютных бумаг в долларах.

Последние аукционы проходили удачно для чиновников и они хотят закрепить успех и в этот раз. Если все пойдет хорошо, то по нашим прогнозам они смогут сегодня продать облигаций на сумму в эквиваленте 16-28 млрд гривен, из которых валютных на $80-140 млн. Значительная потребность в гривне сегодня и главное завтра (день расчетов по аукциону) у покупателей облигаций – сработает в пользу нацвалюты на межбанке;

3. Действия Нацбанка, спекулянты и психологический фактор. Рост котировок на межбанке 21 декабря только усилился. В сочетании с вчерашними заявлениями чиновников НБУ о возрастающих инфляционных и девальвационных рисках в конце этого года из-за значительных вливаний правительства в последние дни этого года в бюджетную сферу – очень сильно повлияли на настроения участников торгов. Паники у импортеров нет, но и покоя тоже. Они активно будут закрывать свои валютные контракты в ближайшее время, чтобы не играть в курсовую рулетку.

С учетом еще и предстоящих скоро выплат возмещений НДС экспортерам, это создает определенную нервозность на торгах. Подобное развитие событий устраивает как продавцов валюты и спекулянтов, так и нерезидентов, которые захотят сегодня зайти в украинские облигации и которым интересен максимально высокий курс доллара относительно гривны в ближайшие два дня. Так что спекулятивный фактор сегодня сыграет очень большую роль в курсообразовании, а многочисленные попытки “раскачать” курс не дадут скучать ни банкам, ни их клиентам.

Для погашения этой волны мы не исключаем выходов Нацбанка с продажей валюты на торги в случае взлета котировок доллара выше уровня 28,25-28,30 гривен. Или при таком сценарии ждем выходов на межбанк с продажей подорожавшего доллара Укргазбанком. Если же котировки особо активно расти не будут или ситуативно даже появится превышение предложения над спросом за счет фактора аукциона по размещению ОВГЗ – регулятор выйдет на торги с покупкой доллара в резервы.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 22 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,35 гривен, евро – коридор 34,25 – 34,70 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар – коридор покупок и продаж 28,05-28,45 гривен при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 копеек,а в кассах банков от 20 до 25 копеек.

Евро: в банках коридор 34,00 – 34,70 гривен при спреде от 20 до 35 копеек , а в обменках финкомпаний коридор в пределах 34,05 – 34,55 при спреде от 20 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,20 / 28,23

евро – 34,42 / 34,46

Курсы валют на Межбанке

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