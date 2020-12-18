Конгресс США одобрил пакет поддержки экономики на $900 млрд

Лидеры конгресса США достигли соглашения о втором пакете в $900 млрд оказания первой за несколько месяцев новой помощи экономике, пострадавшей от пандемии COVID-19.
Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Демократы Конгресса достигли договоренности с республиканцами и Белым домом о чрезвычайной помощи ввиду коронавируса в комплексном пакете, который обеспечивает крайне необходимые средства для спасения жизней и на жизнь американцев», – написала она.
Новый пакет включает в том числе $166 млрд новых прямых выплат в размере до $600 на взрослого и ребенка, для лиц, получающих до $75 тыс. в год, и $1200 для семей, которые получают до $150 тыс. в год. Законопроект также расширяет прямые выплаты домашним хозяйствам со смешанным статусом, сообщает Reuters.
Пакет помощи также предусматривает дополнительные $300 до еженедельного пособия по безработице до марта. Также продлят программу помощи для безработных и других категорий граждан, срок действия которой истекает.
Кроме этого $284 млрд выделяется на кредиты для выплат заработной платы, $25 млрд на помощь в оплате аренды и коммунальных услуг.
Также предусмотрены $45 млрд для поддержки транспортной отрасли (включая $15 млрд авиакомпаниям), $82 млрд для колледжей и школ, $15 млрд для шоу-бизнеса и $10 млрд – на пособие по уходу за детьми.
В пакет помощи входит $30 млрд – на закупку и поставку вакцин и $13 млрд на продовольственную помощь. Еще $13 млрд – на прямые выплаты, закупки и займы фермерам и владельцам ранчо.
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