Конгресс США одобрил пакет поддержки экономики на $900 млрд

Лидеры конгресса США достигли соглашения о втором пакете в $900 млрд оказания первой за несколько месяцев новой помощи экономике, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Демократы Конгресса достигли договоренности с республиканцами и Белым домом о чрезвычайной помощи ввиду коронавируса в комплексном пакете, который обеспечивает крайне необходимые средства для спасения жизней и на жизнь американцев», – написала она.

Новый пакет включает в том числе $166 млрд новых прямых выплат в размере до $600 на взрослого и ребенка, для лиц, получающих до $75 тыс. в год, и $1200 для семей, которые получают до $150 тыс. в год. Законопроект также расширяет прямые выплаты домашним хозяйствам со смешанным статусом, сообщает Reuters.

Пакет помощи также предусматривает дополнительные $300 до еженедельного пособия по безработице до марта. Также продлят программу помощи для безработных и других категорий граждан, срок действия которой истекает.

Кроме этого $284 млрд выделяется на кредиты для выплат заработной платы, $25 млрд на помощь в оплате аренды и коммунальных услуг.

Также предусмотрены $45 млрд для поддержки транспортной отрасли (включая $15 млрд авиакомпаниям), $82 млрд для колледжей и школ, $15 млрд для шоу-бизнеса и $10 млрд – на пособие по уходу за детьми.

В пакет помощи входит $30 млрд – на закупку и поставку вакцин и $13 млрд на продовольственную помощь. Еще $13 млрд – на прямые выплаты, закупки и займы фермерам и владельцам ранчо.

Справка Finance.ua:

В марте США утвердили пакет финансовой помощи на рекордные $2 трлн для защиты экономики от коронавируса.

В июне дефицит госбюджета США вырос до рекордных $864 млрд, а в годовом измерении – в 100 раз.

Дефицит бюджета США в октябре составил $284 млрд, что более чем в два раза превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($134,47 млрд).

В третьем квартале 2020 года экономика США выросла на 33,1% в годовом исчислении. Во II квартале ВВП США упал на рекордные 32,9% г/г. В I квартале ВВП США сократился на 5% г/г.