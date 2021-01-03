0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

VW выпустит конкурента Tesla Model S (концепт)

VW выпустит конкурента Tesla Model S (концепт)

Автомобилестроительный концерн Volkswagen запланировал разработать большой полностью электрический седан, который будет предлагаться во всем мире, имея целью успешно конкурировать с флагманом лидера в сегменте электромобилей Tesla Model S. Как сообщает Automotive News, новое авто будет выпускаться на немецком заводе VW в Вольфсбурге.

Новый электрокар будет классом выше среднеразмерного Volkswagen Aero, который появится в 2023 году, но не таким роскошным, как Mercedes-Benz EQS, премьера которого ожидается уже в 2021 году.

Читайте также: Tesla введет ежемесячную подписку на автопилот

Члены совета директоров VW Group ранее в этом месяце одобрили сборку электрического седана в Вольфсбурге, после решения превратить завод в «стартовую площадку» для высокоавтоматизированного производства электромобилей.


Фото из открытых источников

Руководство компании рассчитывает начать производство электромобилей в Вольфсбурге до сентября 2025 года, настаивая на том, чтобы в седане использовались технологии последнего поколения и новейшее программное обеспечение.

Незадолго до этого немецкий концерн объявил о масштабных инвестициях в строительство электромобилей на своих заводах в Ганновере, Эмдене и Цвиккау. Инвестиционный план с конкретным бюджетом развития и предполагаемыми объемами производства в Вольфсбурге еще не утвержден.


Фото из открытых источников

Несмотря на свои размеры, будущий электрический седан будет использовать платформу VW MEB, которая уже используется при производстве ID.3 и ID.4, предназначенных для автомобилей в сегментах компактных и средних автомобилей. Использование платформы MEB при создании нового электрического седана позволит сократить расходы группы и избежать использование более дорогой архитектуры PPE, разработанной для премиальных моделей VW, Audi и Porsche.

Источники издания отметили, что ожидаемое производство нового электрического седана может составить 300 000 автомобилей в год, если производство будет расширено на ключевые рынки, такие как Китай и США.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.