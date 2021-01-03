VW выпустит конкурента Tesla Model S (концепт)

Автомобилестроительный концерн Volkswagen запланировал разработать большой полностью электрический седан, который будет предлагаться во всем мире, имея целью успешно конкурировать с флагманом лидера в сегменте электромобилей Tesla Model S. Как сообщает Automotive News, новое авто будет выпускаться на немецком заводе VW в Вольфсбурге.

Новый электрокар будет классом выше среднеразмерного Volkswagen Aero, который появится в 2023 году, но не таким роскошным, как Mercedes-Benz EQS, премьера которого ожидается уже в 2021 году.

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Члены совета директоров VW Group ранее в этом месяце одобрили сборку электрического седана в Вольфсбурге, после решения превратить завод в «стартовую площадку» для высокоавтоматизированного производства электромобилей.



Фото из открытых источников

Руководство компании рассчитывает начать производство электромобилей в Вольфсбурге до сентября 2025 года, настаивая на том, чтобы в седане использовались технологии последнего поколения и новейшее программное обеспечение.

Незадолго до этого немецкий концерн объявил о масштабных инвестициях в строительство электромобилей на своих заводах в Ганновере, Эмдене и Цвиккау. Инвестиционный план с конкретным бюджетом развития и предполагаемыми объемами производства в Вольфсбурге еще не утвержден.



Фото из открытых источников

Несмотря на свои размеры, будущий электрический седан будет использовать платформу VW MEB, которая уже используется при производстве ID.3 и ID.4, предназначенных для автомобилей в сегментах компактных и средних автомобилей. Использование платформы MEB при создании нового электрического седана позволит сократить расходы группы и избежать использование более дорогой архитектуры PPE, разработанной для премиальных моделей VW, Audi и Porsche.

Источники издания отметили, что ожидаемое производство нового электрического седана может составить 300 000 автомобилей в год, если производство будет расширено на ключевые рынки, такие как Китай и США.