Создан карманный аппарат УЗИ для диагностики болезней через смартфон

Современная медицина позволяет сделать высокоточное ультразвуковое исследование (УЗИ) организма практически в каждом большом населённом пункте. Однако для этого всё ещё нужно идти в поликлинику, где установлено специализированное оборудование. Американская компания создала компактное устройство для ультразвуковой диагностики, которое помещается в карман брюк и работает в паре со смартфоном.

Медицинские системы для проведения УЗИ громоздкие и чрезвычайно дорогие. По мнению американской компании Vave Health, многие люди хотят иметь возможность следить за своим здоровьем без обращения в больницу. Кроме того, проведение подобных исследований в отдалённых районах осложняется проблемами с транспортировкой громоздкого оборудования. Отличной заменой традиционным аппаратам может стать карманное устройство УЗИ, позволяющее проводить исследование в любом удобном месте.

Зонд Vave весит всего 340 граммов и состоит из пьезоэлектрического преобразователя, литого магниевого корпуса для отвода тепла и силиконовой ручки для удобного хвата. На одном съёмном литий-ионном аккумуляторе прибор может работать более часа в режиме непрерывного сканирования. Устройство также получило защиту от воды по стандарту IP67, что позволяет мыть и дезинфицировать его при необходимости.

При покупке доступно приложение для смартфона, где можно выбрать между четырьмя различными видами диагностики: сердца, лёгких, брюшной полости и репродуктивных органов. В ручном режиме доступна регулировка глубины, силы и фокуса. Изображения транслируются в режиме реального времени на смартфон под управлением iOS или Android по Wi-Fi. Есть возможность сохранения данных на телефон или удалённый сервер.

Vave Health предоставляет карманный прибор УЗИ по ежемесячной подписке за $99.