Suzuki готовит премиальный кроссовер за 8 тысяч долларов

Компания Suzuki собирается расширить свой модельный ряд премиальным кроссовером.

Конечно, новой моделью был избран кроссовер, ведь именно этот сегмент в настоящее время наиболее востребован. Размениваться на бюджетный вариант японская компания не намерена, а готовит сразу премиальный вариант.

За основу для будущей новинки выступит хэтчбек Suzuki Baleno. В то же время разместится новинка в линейке производителя ниже Vitara Brezza. Имени у будущего кроссовера Suzuki пока нет. Он под заводским индексом YTB.

Пока достоверно не известно, будет ли это стандартный кроссовер или более популярная сейчас модификация кроскупе. В любом случае, модель обещает быть стильной и современной, с передовым оборудованием и максимальным пакетом систем помощи водителю.

Если отталкиваться от того, что Baleno достигает в длину 3995 мм, а его колесная база равна 2520 мм, то, вероятно, и новый кроссовер появится примерно с такими же габаритами.

По данным инсайдеров, новинка разделит с донором и силовую установку. Речь идет о 1,2-литровом атмосфернике с отдачей 83 л.с., который связан с пятиступенчатой ​​МКПП или вариатором. Также рассматривается вариант с 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 105 л.с. в полноприводной модификации.

Первым рынком продажи этой модели должна стать Индия. Ориентировочная стоимость кроссовера Suzuki составит около 8000 долларов.