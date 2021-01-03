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Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Китайское издание Mydrivers составило рейтинг смартфонов, которые быстрее всего заряжаются с помощью проводной зарядки. В топе находятся китайские устройства.

Первое место отдали смартфону Xiaomi Mi 10 Ulra. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который можно зарядить всего за 21 минуту. Данное устройство, как заявляет Xiaomi, поддерживает 120-ваттную зарядку.

На втором месте расположился Realme X50 Pro, который можно зарядить полностью за 33 минуты. Третье место получил Oppo Find X2 Pro с полным циклом зарядки за 43 минуты. За ними следуют:

  • Xiaomi Mi 10 Pro-46 минут;
  • Huawei Mate 40 Pro – 49 минут;
  • Realme X3 Superzoom – 56 минут;
  • OnePlus Nord – 57 минут;
  • OnePlus 8 Pro – 60 минут;
  • OnePlus 8 – 63 минуты;
  • Poco X3 NFC – 63 минут;
  • Galaxy S20 Ultra – 64 минуты;
  • Poco F2 Pro – 64 минуты;
  • Galaxy Note 20 – 70 минут;
  • Galaxy S20 Exynos – 71 минута;
  • Huawei P40 Pro – 74 минуты.
По материалам ITsider.
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