Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Китайское издание Mydrivers составило рейтинг смартфонов, которые быстрее всего заряжаются с помощью проводной зарядки. В топе находятся китайские устройства.

Первое место отдали смартфону Xiaomi Mi 10 Ulra. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который можно зарядить всего за 21 минуту. Данное устройство, как заявляет Xiaomi, поддерживает 120-ваттную зарядку.

На втором месте расположился Realme X50 Pro, который можно зарядить полностью за 33 минуты. Третье место получил Oppo Find X2 Pro с полным циклом зарядки за 43 минуты. За ними следуют: