Назван топ-20 популярных кроссоверов на украинском рынке

По результатам ноября этого года самым популярным автомобилем в сегменте SUV стал американский Nissan Rogue вместе с европейским аналогом X-Trail. Также в тройку лидеров среди б/у авто попали Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Об этом сообщает Auto.ria. со ссылкой на данные МВД.

В прошлом месяце двадцатка самых популярных кроссоверов среди украинцев выглядела следующим образом:

1. Nissan Rogue – 1216 единиц.

2. Mitsubishi Outlander – 912 ед.

3. Hyundai Tucson – 793 ед.

4. Hyundai Santa Fe – 760 ед.

5. BMW X5 – 719 ед.

6. Toyota RAV4 – 689 ед.

7. Nissan Qashqai – 683 ед.

8. Volkswagen Tiguan – 606 ед.

9. ВАЗ Нива – 605 ед.

10. Kia Sportage – 575 ед.

11. Volkswagen Touareg – 556 ед.

12. Honda CR-V – 538 ед.

13. KIA Sorento – 481 ед.

14. Ford Escape – 471 ед.

15. Mazda CX-5 – 419 ед.

16. Subaru Forester – 405 ед.

17. Audi Q7 – 369 ед.

18. Lexus RX – 326 ед.

19. Toyota Land Cruiser – 305 ед.

20. Jeep Compass – 302 ед.

Стоит отметить, что верхушка рейтинга уже несколько месяцев существенно не меняется – лидеры остаются те же.

Напомним, в ноябре украинский рынок импортных легковушек с пробегом пополнился на 34,8 тыс. авто. Этот результат близок к среднестатистическому. Всего же за 11 месяцев 2020-го в Украину прибыло почти 327 тыс. таких легковых машин.