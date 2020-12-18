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Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилот

Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилот

Гендиректор компании Tesla Маск сообщил, что в следующем году компания введет ежемесячную предоплату на функцию автопилота на собственных электрокарах.

Об этом он написал в Твиттер.

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«Мы введем ежемесячную предоплату на автопилот (Tesla. – Ред.) в начале следующего года», – отметил Маск.

Портал Engadget отмечает, что ранее компания планировала ввести эту предоплату еще до конца 2020 года, однако ее до сих пор нет.

Стоимость предоплаты – около 10 тысяч долларов США.

Напомним, Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас, чтобы сосредоточиться на разработке корабля Starship и на строительстве нового завода по производству электрокаров Tesla.

По материалам УКРИНФОРМ
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