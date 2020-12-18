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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне восстановился во всех сегментах валютного рынка, достигнув отметки в 28.00.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,96 до 27,82 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», на открытии сессии в понедельник составляет 28,05/28,06.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85/28,10 до 27,90/28,15.

До пятницы курс доллара имел потенциал для дальнейшего снижения. Но в течение дня курс доллара стал активно снижаться, потеряв 30 копеек, закрыв сессию на отметке в 28,00 грн.

По мнению Максима Пархоменко, аналитика Alpari, на этой неделе сохраняется потенциал для дальнейшего роста курса доллара до
28,25. Во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, сегодня начнется первый раунд переговоров Украины и МВФ в дистанционном режиме. Их текущий этап завершится в среду, а личная встреча должна состояться в январе, после новогодних праздников.

“Вне зависимости от результатов сам факт начала такого диалога является большим достижением для Украины. Завтра состоится размещение ОВГЗ, где Минфин Украины предложит рынку 11 выпусков госбондов с погашением через 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48 и 60 месяцев в гривне, а также 12 и 14 месяцев – в долларах США. Вероятно, что НБУ воздержится от покупок валюты в международные резервы Украины”, – прогнозирует эксперт.

Исходя из его прогноза, на этой неделе пик торговой активности ожидается в четверг, перед последними “большими выходными” в этом году.

“На текущей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекцию к уровню 27,90. Евро к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,35”, – резюмировал Гойлов.

По материалам Finance.UA
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