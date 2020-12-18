Межбанк: настроены на рост

Понедельник, как и вся эта короткая неделя – пройдет очень интересно на валютном рынке. Мы будем наблюдать постепенный рост активности на межбанке. По нашим прогнозам объем операций на торгах 21 декабря будет в пределах до $170-240 млн при заключении до 680 сделок.
Очень важных факторов, влияющих на курс, сегодня будет несколько. Вот основные:
1. Завершение периода бюджетных платежей у клиентов и приближение конца года. Сегодня те компании, кто еще полностью не рассчитался с государством по налогам – будут завершать эти операции. Это приведет к росту объемов предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме этого, из-за выходной этой пятницы (католическое Рождество) – у бизнеса вообще остается очень мало времени на свои операции по завершению года. Это стимулирует всех клиентов, как малых, так и крупных – активно выходить на рынок, в том числе и валютный;
2. Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновникам очень нужны деньги для закрытия дыр бюджета и на аукцион 22 декабря будет выставлено 9 различных по срокам гривневых предложений облигаций и 2 валютные в долларах. Интерес к ним в последнее время очень вырос, как за счет местных игроков, так и нерезидентов. Уже начиная с сегодняшнего дня иностранцы будут постепенно заводить валюту для покупки этих бумаг, что сработает в пользу нацвалюты и увеличит статистику торгов;
3. Психологический фактор. Рост котировок в конце прошлой неделе серьезно напугал потенциальных покупателей валюты. Они надеялись на укрепление гривны в конце года, но пока этого не происходит, а время подпирает. Поэтому они уже не будут выжидать “дна” по курсу, а станут закрываться по текущим котировкам. Это очень на руку спекулянтам и крупным продавцам валюты, которые хотят максимально заработать на курсовых качелях и продолжат это делать и сегодня. С учетом еще и колебаний пары евро/доллар на внешних рынках – есть неплохой вариант заработка для всех игроков межбанка. Это же позволяет увеличить свои обороты и обменным пунктам, где население, наблюдая последний взлет котировок в прошлую пятницу – активизировало свои покупки наличного доллара и евро.
Нацбанк выйдет на торги только в случае появления ситуативного излишка доллара на межбанке за счет потенциальных продаж валюты иностранцами под завтрашний аукцион по ОВГЗ. Но если избытка предложения не будет – при росте котировок продажу недостающей валюты по высокому курсу возьмет на себя Укргазбанк. Регулятор при этом не станет уменьшать свои резервы, а госбанк заработает.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 21 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,90 – 28,10 гривен, евро – коридор 33,80 – 34,20 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,98 / 28,00
евро – 34,23 / 34,26
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТП из-за гололеда: как водителю получить компенсациюВчера, 10:02 - 1320 7
Премьер не согласен, что цены на электроэнергию в Украине одни из самых высоких в Европе5 ч. назад - 1053 6
Reuters: производство смартфонов и компьютеров под угрозой из-за дефицита микрочипов в мире11 ч. назад - 592 4
"Чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес" - Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе2 ч. назад - 155 3
Может ли работодатель по собственному желанию уволить сотрудницу во время декретаВчера, 13:13 - 1493 2
Авиакомпании вводят "цифровой документ здоровья" для туристовВчера, 12:29 - 2962
Кто пострадает больше всего от локдауна в январе - мнение экспертаВчера, 14:12 - 1860 2
В Украине рекордная задолженность по зарплате за последние 10 летВчера, 16:30 - 1822
Может ли работодатель по собственному желанию уволить сотрудницу во время декретаВчера, 13:13 - 1493 2
В центре Киева хотят построить многоуровневые паркинги (адреса)Вчера, 17:02 - 1292 2
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 1889
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3097
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1709 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1861
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2620 1