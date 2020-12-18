Межбанк: настроены на рост

Понедельник, как и вся эта короткая неделя – пройдет очень интересно на валютном рынке. Мы будем наблюдать постепенный рост активности на межбанке. По нашим прогнозам объем операций на торгах 21 декабря будет в пределах до $170-240 млн при заключении до 680 сделок.

Очень важных факторов, влияющих на курс, сегодня будет несколько. Вот основные:

1. Завершение периода бюджетных платежей у клиентов и приближение конца года. Сегодня те компании, кто еще полностью не рассчитался с государством по налогам – будут завершать эти операции. Это приведет к росту объемов предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме этого, из-за выходной этой пятницы (католическое Рождество) – у бизнеса вообще остается очень мало времени на свои операции по завершению года. Это стимулирует всех клиентов, как малых, так и крупных – активно выходить на рынок, в том числе и валютный;

2. Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновникам очень нужны деньги для закрытия дыр бюджета и на аукцион 22 декабря будет выставлено 9 различных по срокам гривневых предложений облигаций и 2 валютные в долларах. Интерес к ним в последнее время очень вырос, как за счет местных игроков, так и нерезидентов. Уже начиная с сегодняшнего дня иностранцы будут постепенно заводить валюту для покупки этих бумаг, что сработает в пользу нацвалюты и увеличит статистику торгов;

3. Психологический фактор. Рост котировок в конце прошлой неделе серьезно напугал потенциальных покупателей валюты. Они надеялись на укрепление гривны в конце года, но пока этого не происходит, а время подпирает. Поэтому они уже не будут выжидать “дна” по курсу, а станут закрываться по текущим котировкам. Это очень на руку спекулянтам и крупным продавцам валюты, которые хотят максимально заработать на курсовых качелях и продолжат это делать и сегодня. С учетом еще и колебаний пары евро/доллар на внешних рынках – есть неплохой вариант заработка для всех игроков межбанка. Это же позволяет увеличить свои обороты и обменным пунктам, где население, наблюдая последний взлет котировок в прошлую пятницу – активизировало свои покупки наличного доллара и евро.

Нацбанк выйдет на торги только в случае появления ситуативного излишка доллара на межбанке за счет потенциальных продаж валюты иностранцами под завтрашний аукцион по ОВГЗ. Но если избытка предложения не будет – при росте котировок продажу недостающей валюты по высокому курсу возьмет на себя Укргазбанк. Регулятор при этом не станет уменьшать свои резервы, а госбанк заработает.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 21 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,90 – 28,10 гривен, евро – коридор 33,80 – 34,20 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,98 / 28,00

евро – 34,23 / 34,26

Курсы валют на Межбанке

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