Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

В первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю, пишет avianews.com.

Qatar Airways будет летать в Киев по средам, пятницам и субботам по указанному ниже графику.

Расписание прямых рейсов Киев – Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:

Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятница, суббота;

Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятница, суббота.

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Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику начиная с 4 января 2021 года.

Пока авиакомпания будет использовать на рейсах в Украину среднемагистральный самолет Airbus A320, который рассчитан на перевозку 132 пассажиров. В салоне бизнес-класса размещено 12 сидений, в салоне эконом-класса – 120 кресел.

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