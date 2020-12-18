0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

В первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю, пишет avianews.com.

Qatar Airways будет летать в Киев по средам, пятницам и субботам по указанному ниже графику.

Расписание прямых рейсов Киев – Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:

  • Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятница, суббота;
  • Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятница, суббота.

Читайте также: Qatar Airways вернула клиентам $1,2 млрд за неиспользованные авиабилеты

Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику начиная с 4 января 2021 года.

Пока авиакомпания будет использовать на рейсах в Украину среднемагистральный самолет Airbus A320, который рассчитан на перевозку 132 пассажиров. В салоне бизнес-класса размещено 12 сидений, в салоне эконом-класса – 120 кресел.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.