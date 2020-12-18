Степанов рассказал, отменят ли выплаты медикам с января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что он не поддержал проект от Национальной службы здоровья об отмене доплат медикам с 1 января. Он поручил Минздраву переделать постановление, а также продлить сроки договоров НСЗУ с больницами.

Об этом он заявил на брифинге.

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“В последние дни средства массовой информации, некоторые народные депутаты и Национальная служба здоровья Украины говорили о том, что якобы у нас с 1 января прекращаются все возможные расчеты финансирования медицинской системы. То есть разгон очередной “зрады”, что якобы что-то не принял Кабинет министров и программа медицинских гарантий оказалась под угрозой”, – заявил он.

По его словам, следует продлить все договоры с больницами до 31 марта следующего года и оставить все существующие пакеты.

“Поэтому что 1 января, как бы мы ни хотели, COVID-19 никуда не исчезнет”, – отметил он.