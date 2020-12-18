0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

В Израиле все страны мира ввели в "красную зону"

В Израиле все страны мира ввели в "красную зону"

Правительство Израиля объявило все страны мира “красной” зоной. По приезде из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два негативных теста на коронавирус.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Читайте также: Украина обновила список стран зеленой и красной зон

С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса. По прилете из них нужно будет пройти двухнедельный карантин. Сократить его можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус – сразу по прилете и через девять дней.

До 26 декабря лица, прилетающие из стран, ранее находившихся в “зеленой зоне”, смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до сегодняшнего обновления правил.

Разные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.