В Израиле все страны мира ввели в "красную зону"

Правительство Израиля объявило все страны мира “красной” зоной. По приезде из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два негативных теста на коронавирус.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

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С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса. По прилете из них нужно будет пройти двухнедельный карантин. Сократить его можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус – сразу по прилете и через девять дней.

До 26 декабря лица, прилетающие из стран, ранее находившихся в “зеленой зоне”, смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до сегодняшнего обновления правил.

Разные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что усиленные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.