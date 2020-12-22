Из-за теневой продажи зерна Украина недополучила 6 миллиардов долларов за 4 года

Из-за схем по невозврату валютной выручки и уклонению от налогов в процессе экспорта зерна Украина потеряла 6 миллиардов долларов за последние 4 года, 2 миллиарда – с июня прошлого года до сентября этого года.
Об этом шла речь на заседании Временной следственной комиссии по уплате налогов, сообщает депутат Марьян Заблоцкий.
Для заседания Центр аграрной логистики и инфраструктуры подготовил отчет по отмыванию средств с использованием легального экспорта транснациональными корпорациями (ТНК). В нем говорится о том, что “теневые” схемы, которыми пользуются при экспорте зерна, являются первым звеном отмывания средств.
“То, что мы видим на территории Украины, невозврат валютной выручки и уклонение от уплаты налогов, не квалифицируется международными законами как преступление, и решить эту проблему “изнутри” невозможно. Однако это лишь вершина айсберга. Все, что дальше происходит с украденными из Украины деньгами, подпадает под международную квалификацию Trade Based Money Laundering, TBML (Схемы отмывания средств с использованием легального экспорта)”, – говорится в отчете.
Так, ряд международных компаний покупают зерно у трейдеров, рассчитывающихся с фермерами наличными. Доля “теневого” экспорта у крупнейших трейдеров в среднем составляет 7,89%, у некоторых, например Sierentz, достигает более 16%.
Исследование также показало, что некоторые украинские компании работают “чисто”: доля “тени” у Nibulon составляет 0,0%, У Kernel – 0,3%.
В связи с полученными результатами Заблоцкий заявил о решимости обращаться в органы иностранных государств по выявлению и пресечению схем отмывания денег. “Мы также обязательно обратимся и в штаб-квартиры самих трейдеров, а также обслуживающих банков, с тем чтобы провели аудит своих комплаенс-процедур”, – пишет он.
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