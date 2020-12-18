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В ГНС назвали сумму возврата НДС, которую предприниматели получат за декабрь

В ГНС назвали сумму возврата НДС, которую предприниматели получат за декабрь

Сумма заявок на возмещение НДС в Украине за декабрь 2020 года превышает 14 миллиардов гривен. И эта сумма будет профинансирована вовремя.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко.

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“У нас полное понимание, что заявка в 14,1 млрд грн будет отдана налогоплательщикам, чего не было в декабре 2019 года. В целом, за 11 месяцев 2020 года было подано заявок на возмещение НДС на 122,7 миллиарда гривен, а возмещено за указанный период 128 миллиардов гривен”, – объяснил Алексей Любченко.

По материалам ASPI
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