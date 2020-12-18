Украина завершила размещение евробондов на $600 млн

Украина завершила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн с погашением в 2033 году, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд.
18 декабря Украина провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на $600 млн с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 г., общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд, сообщает Минфин.
Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.
В результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая основная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году в обращении составляет $ $2,6 млрд.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения. Их доли составили соответственно 52%, 37% и 10%. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.
Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.
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