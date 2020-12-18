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МВФ начнет в декабре дистанционную миссию в Украине

МВФ начнет в декабре дистанционную миссию в Украине

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине (МВФ) г-н Йоста Люнгман анонсировал начало миссии в Украине.

Миссия будет дистанционной – через веб-связь – и будет перерыв: он начнется в декабре, перед католическим Рождеством, и завершится после празднования Нового года.

«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате стенд-бай в период с 21 по 23 декабря», – сказал Йоста Люнгман.

В эти дни МВФ начнет мониторинг того, что выполнила Украины.

«Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года», – добавил он.

Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 г., заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Следующий транш будет однозначно в следующем году, безусловно, в этом году это невозможно», – заявил он.

По материалам Финансовый клуб
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